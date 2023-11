Μαγνησία

Τροχαίο στον Βόλο: Σκοτώθηκε ζευγάρι με μηχανή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θανατηφόρο τροχαίο στον Βόλο, με θύματα ένα ζευγάρι.

-

Δύο άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, μετά από σφοδρή και υπό άγνωστες συνθήκες σύγκρουση σήμερα το πρωί στον Βόλο στην περιοχή των Αλυκών.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε στις 8.30 το πρωί στην εθνική οδό Βόλου-Μικροθηβών μεταξύ ενός αυτοκινήτου και ενός δικύκλου στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Την σφοδρή σύγκρουση είδαν διερχόμενοι οδηγοί αυτοκινήτων και ειδοποίησαν την Αστυνομία, ενώ αμέσως σχεδόν έφθασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους δύο επιβαίνοντες του δικύκλου στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφεραν και έφυγαν από τη ζωή.

Η κυκλοφορία διεκόπη στην οδό Βόλου-Μικροθηβών και ξαναδόθηκε στην κυκλοφορία λίγο πριν τις 10, ενώ προανάκριση για το τραγικό δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία Βόλου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ: Η ομάδα Αχτσιόγλου “ανοίγει την πόρτα” της εξόδου

Αργεντινή: Ο Χαβιέρ Μιλέι είναι ο νέος Πρόεδρος

ΗΠΑ: Ράπερ κατηγορείται για τη δολοφονία του μάνατζερ της