Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο - Συναγερμός για δύο μέτωπα

Σε εξέλιξη δύο πύρινα μέτωπα στο νησί. Δεκάδες πυροσβέστες στην "μάχη" της κατάσβεσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση δύο μετώπων πυρκαγιάς στα Αστερούσια Όρη.

Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες που έχουν σπεύσει με οχήματα της Πυροσβεστικής, επιχειρώντας να σβήσουν τις φλόγες.

Το ένα μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή του Χάρακα προς τους Παρανύμφους, ενώ το δεύτερο μέτωπο έχει εκδηλωθεί προς την περιοχή Στέρνες.

