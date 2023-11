Μαγνησία

Βιασμός ανήλικης: Φυλάκιση σε φυγά που είχε εγκαταλείψει τη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδικάστηκε ο άνδρας που κατηγορήθηκε για αποπλάνηση ανήλικης. Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

-

Το Μεικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Βόλου επέβαλλε χθες 8 χρόνια κάθειρξη σε έναν άντρα αλβανικής καταγωγής που ήταν καταζητούμενος για υπόθεση αποπλάνησης ανήλικης σε χωριό της Καρδίτσας. Η υπόθεση είχε συνταράξει το πανελλήνιο το 2009, όταν παραπέμφθηκαν για αποπλάνηση 13χρονης συνολικά 19 άτομα, ενώ ο 37χρονος τότε άντρας, το είχε σκάσει από την χώρα. Μόλις επέστρεψε μετά από χρόνια «κάθισε στο σκαμνί».

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας είχε κλείσει την υπόθεση το 2019 και είχε αποφασιστεί η ενοχή 13 ατόμων όσον αφορά στην κύρια πράξη που είναι η αποπλάνηση ανήλικου κοριτσιού, ενώ για τους άλλους 6 εκ των κατηγορουμένων, πρότεινε την αθώωσή τους.

Η κοπέλα, που βίωσε αυτό τον εφιάλτη, τώρα είναι 24 ετών, όμως οι πράξεις σε βάρος της άρχισαν, πριν καν συμπληρώσει τα δέκα της χρόνια.

Τα γεγονότα συνέβησαν στον νομό Καρδίτσας και αποκαλύφθηκαν στις αρχές του 2009 από τις καταθέσεις του κοριτσιού, όταν εμφανίστηκε στην αστυνομία. Αποκαλύφθηκε ότι η παραμελημένη από το περιβάλλον της ανήλικη εξαναγκαζόταν να εκδίδεται έναντι αμοιβής, που κρατούσαν κυρίως κάποιοι εκ των κατηγορουμένων, οι οποίοι την προωθούσαν και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, της έδιναν τσιγάρο κάνναβης, για να καπνίσει. Την απειλούσαν ότι θα ενημερώσουν για όλα τον πατέρα τη και θα «ανεβάσουν» βίντεο και φωτογραφίες στο διαδίκτυο, ώστε να υποκύπτει στις εντολές των μαστροπών.

Από το πρώτο δικαστήριο που επίσης είχε γίνει στη Λάρισα (ΜΟΔ) προέκυψαν βαριές ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που ξεκινούσαν από 38 χρόνια η μεγαλύτερη και έφταναν τους 37 μήνες, η μικρότερη.

Τα αδικήματα για τα οποία είχαν κριθεί ένοχοι οι κατηγορούμενοι ήταν αποπλάνηση παιδιού, μαστροπεία, ασέλγεια, σωματεμπορία, χρήση ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.

Σε αρκετούς εκ των καταδικασθέντων επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές, με μεγαλύτερη τις 60.000 ευρώ. Για τρεις εξ αυτών, η έφεση που έκαναν δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα και οδηγήθηκαν στις φυλακές, ενώ για άλλους το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα αλλά με την καταβολή χρηματικής εγγύησης και σε μερικούς ακόμα και χωρίς όρους.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛ.ΑΣ: Συναγερμός για τον “Δράκο των Εξαρχείων”

Οδηγός του ΟΑΣΘ καταγγέλλει ξυλοδαρμό από νεαρούς (εικόνες)

Κορωπί: Διαμαρτυρία γονέων για τον εκφοβισμό παιδιού επί 3 χρόνια