Θεσσαλονίκη - Ενδοοικογενειακή βία: Η ποινή που επιβλήθηκε σε 43χρονο

Μένω μαζί του επειδή δεν θέλω να χαλάσω το σπίτι μου κατέθεσε το θύμα και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου του δικαστηρίου.

Άνδρας καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 2ετή φυλάκιση για κακοποιητική συμπεριφορά έναντι της συζύγου του, με το δικαστήριο να αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής, υπό τον όρο να μετακομίσει στο ισόγειο - της ίδιας μονοκατοικίας - όπου ζει η μητέρα του.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 43χρονος κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ανάλογη πράξη, καθώς είχε προηγηθεί τον περασμένο Φεβρουάριο ανάλογη καταδίκη σε 18μηνη φυλάκιση, η οποία ανεστάλη ενόψει της έναρξης της διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης.

Ύστερα από ένα ακόμη επεισόδιο που συνέβη τα προηγούμενα 24ωρα - και μάλιστα μπροστά στα μάτια του 10χρονου παιδιού τους - η 40χρονη σύζυγος προσέφυγε στις Αρχές. «Με χτύπησε με το σκουπόξυλο επειδή δεν κλάδεψα με τον τρόπο που ήθελε τις τριανταφυλλιές» είπε στην κατάθεσή της η γυναίκα, προσθέτοντας ότι ο ανήλικος γιος τους υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας εκλιπαρώντας τον 43χρονο πατέρα να σταματήσει.

Η κατάθεσή της ανέδειξε την ανοχή που επιδεικνύουν σε πολλές περιπτώσεις θύματα ενδοοικογενειακής βίας επιλέγοντας να παραμείνουν με τον σύντροφό τους λόγω της οικονομικής εξάρτησης που έχουν από εκείνον ή πιστεύοντας ότι θα αλλάξει η συμπεριφορά τους για το καλό της οικογενείας. «Του δίνω ευκαιρίες μήπως συμμορφωθεί για το παιδί. Δεν θέλω να χαλάσω το σπίτι μου» ανέφερε χαρακτηριστικά η 40χρονη στο δικαστήριο, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον οικονομικό παράγοντα.

Τα όσα κατέθεσε η γυναίκα προκάλεσαν την αντίδραση του προέδρου του δικαστηρίου. «Μέχρι ποιο σημείο (θα δίνετε ευκαιρίες); Μέχρι τον αποκεφαλισμό σας; Η βία είναι φίδι» είπε απευθυνόμενος στην καταγγέλλουσα.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε την πράξη του κάνοντας λόγο για «μαλλιοτράβηγμα» (καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη), ενώ εμφανίστηκε αμετανόητος λέγοντας ότι «η βία είναι το έσχατο μέσο για να επικοινωνήσω με αυτό το άτομο».

