Ενδοοικογενειακή βία – Ηράκλειο: Απήγαγε την εν διαστάσει σύζυγο του μπροστά στην οικογένεια της

Η αρπαγή έγινε στο Ηράκλειο και μετά την καταγγελία της οικογένειας ο δράστης και το θύμα του εντοπίστηκαν στην Ιεράπετρα.

Μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας βρίσκεται στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από καταγγελία συγγενών το βράδυ της Τρίτης 21 Νοεμβρίου, το απόγευμα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές η οικογένεια μιας 34χρονης γυναίκας, στο χώρο που βρισκόταν όλοι μαζί μετέβη ο εν διαστάσει σύζυγός της την απείλησε, την έβαλε με τη βία μέσα στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν.

Μετά από έρευνες των αρχών το ζευγάρι εντοπίστηκε στην Ιεράπετρα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η 34χρονη δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη και δεν κατήγγειλε σε βάρος του, παρόλα αυτά η αστυνομία συνέλαβε τον 54χρονο αυτεπάγγελτα και στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

