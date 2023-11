Θεσσαλονίκη

Τροχαίο – Θεσσαλονίκη: Φορτηγό “κρεμάστηκε” από γέφυρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτες εικόνες από το τροχαίο που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με φορτηγό να κρέμεται στην κυριολεξία από γέφυρα.

-

Φορτηγό έπεσε το πρωί από γέφυρα, στη σύνδεση της εξωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς ο οδηγός βγήκε μόνος του από το όχημα.

Η βροχόπτωση που επικρατεί από νωρίς στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν τροχαία ατυχήματα με υλικές μόνο ζημιές. Σε βασικές οδικές αρτηρίες επικράτησαν συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζον Κένεντι: η δολοφονία που “πάγωσε” τον κόσμο

Μέση Ανατολή - Ανταλλαγή ομήρων με κρατούμενους: Πώς έφτασαν στη συμφωνία οι δύο πλευρές

Gov.gr – Παπαστεργίου: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του πολίτη έως τα τέλη Νοεμβρίου