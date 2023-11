Αχαΐα

Πάτρα - Προαστιακός: Εκτροχιασμός συρμού με δεκάδες επιβάτες (εικόνες)

Λαχτάρισαν οι επιβάτες του συρμού του Προιαστιακού, ο οποίος βγήκε απο τις ράγες. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τα αίτια.

Συρμός του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Πάτρας εκτροχιάστηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, στη διασταύρωση της Γούναρη με την Οθωνος Αμαλίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ειδικό συνεργείο για την επιδιόρθωση της ζημιάς. Στο τρένο επέβαιναν 72 άτομα.

Δεν σημειώθηκε τραυματισμός και οι επιβάτες κατέβηκαν όλοι ασφαλείς με τη βοήθεια ανδρών της ΕΛ.ΑΣ.

Λόγω μερικού εκτροχιασμού της αμαξοστοιχίας 12304 (Ρίο – Αγ. Ανδρέας), τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 12305 και 12306 καταργούνται ολικώς. Επίσης, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 12304, 12307 και 12308 καταργούνται μερικώς στο τμήμα Άγιος Ανδρέας – Πάτρα, αναφέρει η ανακοίνωση της Hellenic Train.

Μαμουλάκης: Ως πότε θα είναι κανονικότητα το «πάμε κι όπου βγει»;

Σε δήλωση του Τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρη Μαμουλάκη, αναφέρεται «Μόλις πριν από λίγες ημέρες, με μια ακόμη Κοινοβουλευτική μας παρέμβαση και την κατάθεση σχετικής Ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κρούαμε τον κώδωνα του κινδύνου αναδεικνύοντας την στάση απαξίωσης των μέσων σταθερής τροχιάς από την Κυβέρνηση της ΝΔ την τελευταία πενταετία. Σήμερα Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα από τον εκτροχιασμό συρμού του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Πάτρα, που μετέφερε 72 επιβάτες. Ως πότε θα είναι κανονικότητα η ανεύθυνη πολιτική του «πάμε κι όπου βγει» της Κυβέρνησης ΝΔ; Ό,τι δεν συντηρείται, πεθαίνει. Και καμιά φορά σκοτώνει. Αυτή την φορά, οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι ήταν τυχεροί. Την επόμενη;».

