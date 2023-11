Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ληστεία σε ινστιτούτο ομορφιάς: Τι ισχυρίστηκε το ζευγάρι που συνελήφθη

Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για την καταγγελλόμενη ληστεία σε ινστιτούτο ομορφιάς.

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 36χρονος και η 56χρονη που κατέστησαν κατηγορούμενοι για ληστεία σε ινστιτούτο ομορφιάς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω μίας φερόμενης διαφοράς που είχε η γυναίκα με την επιχείρηση για το κόστος χρέωσης κάποιων παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο πρώτος, σύμφωνα με τη δίωξη που απαγγέλθηκε, κατηγορείται ως δράστης της ληστείας και η δεύτερη ως ηθική αυτουργός. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, επιβλήθηκε στον 36χρονο, αλβανικής καταγωγής, ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ η 56χρονη αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Η κατηγορούμενη γυναίκα, που κατά πληροφορίες είναι διευθύντρια ιδιωτικού σχολείου, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το συμβάν, τονίζοντας ότι ο 36χρονος - με τον οποίο διατηρεί σχέση - ενήργησε αυτοβούλως. Από την πλευρά του, ο άνδρας - στην απολογία του - διαφώνησε με την πράξη, έτσι όπως του αποδίδεται.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε, όταν μία υπάλληλος τού ινστιτούτου κατήγγειλε ότι το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας εμφανίστηκε ο 36χρονος στην επιχείρηση και κρατώντας απόκομμα απόδειξης με στοιχεία της 56χρονης, αξίωσε να του καταβληθεί το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.

Όταν η υπάλληλος αρνήθηκε, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ο άνδρας την απώθησε και αφαίρεσε από το χώρο του ταμείου ένα μεταλλικό κουτί που περιείχε 2.000 ευρώ.

Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη η 56χρονη, ενώ ακολούθησε η σύλληψη του 36χρονου, ο οποίος παρέδωσε το μεταλλικό κουτί με το χρηματικό ποσό που περιείχε.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η 56χρονη είχε απευθυνθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν στις αρμόδιες Αρχές καταγγέλλοντας την συγκεκριμένη επιχείρηση.

