Ηλεία

Τροχαίο - Ηλεία: Φονική σύγκρουση αγροτικού με αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το τροχαίο που στοίχισε την ζωή σε μία γυναίκα.

-

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα ηλικιωμένη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στην Εθνική Οδό Πύργου-Τριπόλεως, στο ύψος της Παλαιοβαρβάσαινας Ηλείας.

Πιο συγκεκριμένα, αγροτικό όχημα, το οποίο κινείτο από την Ε.Ο. προς τις Καρούτες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧΕ, το οποίο κινείτο στο αντίθετο ρεύμα.

Η ηλικιωμένη, η οποία επέβαινε στο ΙΧΕ, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: patrisnews

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας - Θάνατος 16χρονης από ναρκωτικά: Μητέρα κατηγορούμενου μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Μοσχάτο - Σεξουαλική επίθεση: Απείλησε ανήλικες με μαχαίρι και τις θώπευσε

Λέσβος: Σκότωσε με φόλα σκύλο και πρόβατα