Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έγινε παρανάλωμα του πυρός

Συναγερμός για φωτιά σε αυτοκίνητο. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε στη Σίνδο το βράδυ της Τετάρτης, όταν ξέσπασε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο.

Το περιστατικό έγινε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ, στο δρόμο προς Χαλάστρα, μέσα σε χωράφι.

Μάλιστα το παράξενο ήταν πως εντός του οχήματος βρισκόταν ο οδηγός, με την Πυροσβεστική να φτάνει στο σημείο με δύο οχήματα και επτά πυροσβέστες και να τον απεγκλωβίζει, ενώ πραγματοποιήθηκε και η κατάσβεση του ΙΧ.

Ο οδηγός παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ με εγκαύματα σε χέρια και πόδια και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

