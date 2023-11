Δωδεκανήσα

Κως: Αστυνομικός τραυμάτισε συνάδελφό του για να διαφύγει ελέγχου για ναρκωτικά

Ποια στοιχεία είχε η αστυνομία για τη δράση του συγκεκριμένου στελέχους και σε τι επικίνδυνες ενέργειες προέβη για να αποφύγει τον έλεγχο.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολυθεί στην Κω για την σύλληψη ενός 33χρονου αστυνομικού που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε έναν συνάδελφό του, ο οποίος του απαγόρευσε να αποχωρήσει με το αυτοκίνητο αυτό και να διαφύγει ελέγχου για ναρκωτικά στο όχημα.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοςσελίδα της Κω Kosnews.gr όλα ξεκίνησαν την Τρίτη, όταν ο αστυνομικός που υπηρετεί σε τμήμα της Αθήνας αλλά υπήρχαν πληροφορίες ότι διακινεί συστηματικά κοκαΐνη στην Κω, εντοπίστηκε από άνδρες της Τροχαίας να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο νησί με ένα μαύρο Ι.Χ. αυτοκίνητο μάρκας BMW. Όταν τον σταμάτησαν για έλεγχο, διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τον οδήγησαν στο τμήμα, όπου του έκοψαν κλήση.

Εκεί, ο 33χρονος πληροφορήθηκε από άλλο όργανο ότι είχε κληθεί σκύλος ανιχνευτής για να ερευνήσει το όχημά του για ναρκωτικά, μπήκε στο αυτοκίνητο και άναψε τη μηχανή με σκοπό να διαφύγει. Ο συνάδελφός του μπήκε μπροστά για να τον εμποδίσει, όμως ο ύποπτος ξεκίνησε, τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στην κνήμη του αριστερού ποδιού και τράπηκε σε φυγή κάνοντας όπισθεν και επικίνδυνους ελιγμούς.

Το μαύρο BMW εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στο πάρκινγκ του νέου σταδίου Ανταγόρα και κατασχέθηκε, αλλά ο 33χρονος αστυνομικός ήταν άφαντος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κω και διαβιβάστηκε και στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

