Σοβάδες σε σχολείο “προσγειώθηκαν” μπροστά στους μαθητές (εικόνες)

Τι έκαναν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να μηδενίσουν τον κίνδυνο επανάληψης του περιστατικού σε βάρος της ασφάλειας των παιδιών.

Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου στη συμβολή των οδών Ορμινίου και Θερμοπυλών στη Νέα Δημητριάδα, όταν έπεσαν σοβάδες από την οροφή σε αίθουσα διδασκαλίας.

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα του Βόλου gegonota.news οι εκπαιδευτικοί έβγαλαν στο προαύλιο όλους τους μαθητές και παράλληλα ενημέρωσαν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Λίγο αργότερα το σύνολο μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου βρισκόταν έξω από το κτίριο και περίμενε την απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας, για το εάν ήταν ασφαλές να μπουν στην αίθουσα για να συνεχιστεί το μάθημα.

Πηγή: Gegonota.news

