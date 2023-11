Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία: Παπάδες πιάστηκαν στα χέρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιο λόγο τσακώθηκαν οι δυο ρασοφόροι και κατέληξαν στην Εισαγγελία Μεσολογγίου.

-

Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν σήμερα (24/11) στο Χρυσοβέργι Αιτωλικού, όταν δύο ιερείς διαπληκτίστηκαν στην αρχή και μετά πιάστηκαν στα χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghivoice, ο λόγος που συνέβη αυτό το περιστατικό ήταν ο εξής: «όταν τα πρόβατα του ενός ιερέα μπήκαν στο χωράφι του άλλου και προκάλεσαν ζημιές».

Στο σημείο έσπευσε το περιπολικό του Α.Τ. Αιτωλικού όπου συνέλαβε και τους δύο ιερείς, οι οποίοι αλληλομηνύθηκαν και βρίσκονται στην Εισαγγελία Μεσολογγίου ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Εντυπωσιακή η παρέλαση για το “Thanksgiving” (βίντεο)

Δήμητρα Ματσούκα: Αγαπώ τον Πέτρο Κόκκαλη όσο δεν έχω αγαπήσει ποτέ κάποιον (βίντεο)

Μικέλε Μορόνε: Διαγνώστηκα με μια ήπιας μορφής διπολική διαταραχή