Εύβοια

Εύβοια – φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το διαμέρισμα έγινε παρανάλωμα του πυρός, μαζί με το αυτοκίνητο και ένα σκάφος των ενοίκων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μια μητέρα με τα δυο της παιδιά.

-

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην Εύβοια, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κινδύνευσε μητέρα με τα δύο της παιδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η φωτιά προκλήθηκε από το λέβητα σε σπίτι στο Μπούρτζι Χαλκίδας και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στη μεζονέτα η οποία κάηκε ολοσχερώς.

Άμεσα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τη γυναίκα με τα δύο της παιδιά και έναν ενήλικα που βρίσκονταν στο πίσω μέρος του σπιτιού.

Από την πυρκαγιά κάηκε το αυτοκίνητο της οικογένειας που διέμενε στη μεζονέτα και ένα σκάφος.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιτωλοακαρνανία: Παπάδες πιάστηκαν στα χέρια

Πάτρα: Γυναίκα πλάκωσε στο ξύλο άντρα στη μέση του δρόμου

Μικέλε Μορόνε: Διαγνώστηκα με μια ήπιας μορφής διπολική διαταραχή