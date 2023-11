Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Τροχαίο για νεαρή οδηγό μηχανής

Η νεαρή γυναίκα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα στον Εσταυρωμένο, καθώς μια μηχανή εξετράπη της πορείας της στην Εθνική Οδό Ηρακλείου-Ρεθύμνου.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, χωρίς να έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε.

Η εκτροπή της μηχανής οδήγησε στον τραυματισμό μιας 26χρονης γυναίκας.

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το θύμα και το μετέφερε επειγόντως στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

