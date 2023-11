Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: συνελήφθη ο άνδρας που επιτέθηκε σε εργαζομένους που έκαναν... φασαρία

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο άνδρας που με απείλησε και επιτέθηκε σε εργαζομένους.

Συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός ο οποίος φέρεται ότι ενέχεται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 37χρονου υπαλλήλου εταιρείας, που είχε σημειωθεί στις 2 Οκτωβρίου στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο επιχείρησης που στήθηκε χθες βράδυ από την ΕΛΑΣ στον οικισμό «Αγία Σοφία» στην περιοχή των Διαβατών, στη δυτική Θεσσαλονίκη και συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Από την έρευνα προέκυψε πως ο 34χρονος, μαζί με άλλα άτομα, τον προηγούμενο μήνα μετέβησαν με αυτοκίνητα σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και με αφορμή την πρόκληση θορύβου από τη λειτουργία μηχανήματος, επιτέθηκαν σε τρεις εργαζόμενους και αποχώρησαν.

Στη συνέχεια, ο 34χρονος επιβαίνοντας σε Ι.Χ. φορτηγό επέστρεψε και έβαλε με όπλο σε βάρος ενός εκ των εργαζομένων, χωρίς να προκύψει τραυματισμός.

O αλλοδαπός συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης ανακριτή Θεσσαλονίκης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και θα οδηγηθεί αρμοδίως.

