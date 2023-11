Φθιώτιδα

Λαμία - Φωτιά σε σπίτι: διασωληνωμένος ο ιδιοκτήτης που εγκλωβίστηκε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς τραυματίστηκε σοβαρά ο άνδρας που είχε εγκλωβιστεί στο φλεγόμενο σπίτι.

-

Με σοβαρά εγκαύματα και χωρίς τις αισθήσεις του νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Λαμίας ένας 61χρονος άντρας μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του στην τοπική κοινότητα Σταυρού Λαμίας το μεσημέρι του Σαββάτου (25/11).

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι με τον 61χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού να εγκλωβίζεται μέσα σε αυτό. Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας αλλά και την αστυνομία προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άντρα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την πυρκαγιά μέρος της σκεπής πιθανόν έπεσε και χτύπησε τον άντρα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να μην μπορέσει να βγει από το σπίτι.

Ο 61χρονος αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το συμβάν:

"Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία, στον Σταυρό Φθιώτιδας, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας σήμερα το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος άνδρας ο οποίος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν εννέα (9) πυροσβέστες με τέσσερα (4) οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην οικία.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα".





Πηγή: ilamia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσολόγγι: Η γιαγιά που έκανε δωρεά ένα ασθενοφόρο μιλά για την πράξη που συγκίνησε όλη την Ελλάδα (βίντεο)

Κηδεία - Βάσω Χατζή: Θρήνος και τραγούδια στο “τελευταίο αντίο" (βίντεο)

Κοριοί: η έξαρση και η ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα