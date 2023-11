Ηλεία

Κυλλήνη: Θρίλερ με άντρα που βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο

Η σορός του βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη. Γιατί οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.

Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η Αστυνομία, για τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός στην περιοχή της Διασποράς, στην Κυλλήνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας, patrisnews.com, ο άνδρας -που εκτιμάται ότι πρόκειται για αλλοδαπό-, βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο ενώ ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε με τα χέρια δεμένα, γεγονός που κάνει τις Αρχές να μην αποκλείουν ακόμη και το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.

