Αρκαδία

Τρίπολη: Κάηκε ζωντανή μέσα στο σπίτι της

Τραγωδία τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Ακόμη δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους τις τελευταίες ώρες από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία στην Αρκαδία.

Το πρωί της Κυριακής 26 Νοεμβρίου εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας, απανθρακωμένη, σε κοντέινερ όπου διέμενε, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Τρίπολη

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για γυναίκα Ρομά και πιθανώς η φωτιά να ξέσπασε από κάποιο θερμαντικό σώμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης τα αίτια της πυρκαγιάς στο κοντέινερ διερευνώνται

«Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε μεταλλικό οικίσκο στην Αγία Τριάδα Τρίπολης, κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επτά (07) πυροσβέστες με δύο (02) οχήματα. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Πυροσβεστικό Σώμα.

Το Σάββατο, η σορός μιας ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην Άγρα Ροδόπης.

Το βράδυ του Σαββάτου, σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε μπαλκόνι διπλοκατοικίας στο Μοναστηράκι Αργολίδας