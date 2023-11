Κυκλάδες

Κακοκαιρία “Bettina” – Μύκονος: Η Μικρή Βενετία “πνίγηκε” από την θάλασσα (βίντεο)

Πλημμύρες και ζημιές στα Ματογιάννια προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας, με κύριο χαρακτηριστικό τους θυελλώδεις ανέμους, που πλήττει και τις Κυκλάδες.

Η κακοκαιρία "Bettina" με κυριότερο γνώρισμα τους θυελλώδεις ανέμους, καθώς και τις καταιγίδες και τα χιόνια, που έπεσαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας την νύχτα, δημιούργησε προβλήματα και προκάλεσε μικρές ζημιές και στην Μύκονο.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες απο την Μικρή Βενετία, το νέο λιμάνι και τα γραφικά Ματογιάννια.

Λόγω κυρίως της έντασης του ανέμου, αλλά και των βροχοπτώσεων, η Μικρή Βενετία μετατράπηκε σε "πισίνα", αφού μαζί με τα όμβρια ύδατα, την "έπνιξαν" και κύματα που κατέληγαν με ορμή στην παραλία και τα κτίσματα. Παράλληλα, "βούλιαξαν" και τα γραφικά σοκάκια στα Ματογιάννια, σε ορισμένα κτήρια των οποίων υπήρξαν μικροζημιές.

