Κακοκαιρία “Bettina” - Άργος: δέντρα έπεσαν πάνω σε μνήματα (εικόνες)

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσαν πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους στο κοιμητήριο του Άργους.

Ούτε το Άργος γλίτωσε από την μανία των ανέμων που έφερε η κακοκαιρία "Bettina" και σάρωσε πολλές περιοχές της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 25 Νοεμβρίου στο κοιμητήριο της Παναγίας στο Άργος από πτώσεις δέντρων.

Οι μανιασμένοι άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων μέσα στο κοιμητήριο προξενώντας σοβαρές ζημιές σε τάφους και μνήματα.

Από το πρωί στο κοιμητήριο έχουν σπεύσει συγγενείς των κεκοιμημένων για να διαπιστώσουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε μνήματα αγαπημένων τους προσώπων και να δρομολογήσουν την αποκατάστασή τους.

