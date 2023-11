Θεσσαλονίκη

Νεαροί επιτέθηκαν σε οδηγό λεωφορείου που τους είπε να “σβήσουν το τσιγάρο”

Η παρατήρηση του οδηγού στους νεαρούς που κάπνιζαν μέσα στο λεωφορείο και η επίθεση των νεαρών.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μέσα σε αστικό λεωφορείο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν νεαροί επιτέθηκαν στον οδηγό για παρατήρηση που τους έκανε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ομάδα νεαρών που είχε επιβιβαστεί στο λεωφορείο της γραμμής 1Ν, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο (Νυχτερινό), φέρεται να επιτέθηκε κατά του οδηγού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:25 όταν οι νεαροί, παραβλέποντας τη νομοθεσία, αποφάσισαν να ανάψουν τσιγάρο εντός του αστικού λεωφορείου. Ο οδηγός της γραμμής που αντιλήφθηκε το συμβάν, τους έκανε παρατήρηση και τους ζήτησε να το σβήσουν άμεσα.

Τότε οι νεαροί επιτέθηκαν κατά του οδηγού, σπάζοντας με κλωτσιές το προστατευτικό τζάμι της καμπίνας του και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Από το συμβάν δεν τραυματίστηκε ο οδηγός της γραμμής.

