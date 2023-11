Θεσπρωτία

Παραμυθιά: καταγγελία για σκουλήκια σε σχολικό γεύμα (εικόνες)

Τι καταγγέλει η μητέρα του μαθητή. Η καταγγελία και η απάντηση του δημάρχου για το περιστατικό.

Ένα απίστευτο περιστατικό κατήγγειλε μητέρα στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα, στο σχολικό γεύμα του 6χρονου γιου της, βρέθηκαν σκουλήκια. Τα σκουλήκια ήταν μέσα στις πένες ολικής άλεσης με σάλτσα ντομάτας και λαχανικών που δόθηκαν ως σχολικό γεύμα στον 6χρονο μαθητή της Ηπείρου, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου. Η μητέρα του κατήγγειλε το περιστατικό στο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και στη δημοτική αρχή.

Ο δήμαρχος Σουλίου που μίλησε για το θέμα στο paramythia-online.gr είπε πρόκειται για πρωτάκουστο περιστατικό και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, ζητώντας αυστηρούς ελέγχους ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα και ειδικότερα αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους και εποπτεία στις εταιρείες παρασκευής φαγητού και σίτισης των μαθητών των δημοτικών σχολείων.

