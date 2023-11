Αχαΐα

Πάτρα: Άγριο ξύλο μαθητών έξω από σχολικό συγκρότημα

Γιατρός που περνούσε τυχαία από το σημείο της συμπλοκής πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες σε μαθητή σταματώντας αιμορραγία.

Νέο σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε έξω από το σχολικό συγκρότημα της Αγίας Σοφίας, στην Πάτρα, στο οποίο στεγάζονται δύο ΕΠΑΛ (το 2ο και το 6ο).

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Γνώμη», αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ανήλικος μαθητής δέχθηκε επίθεση από δύο επίσης ανήλικους, ένας εκ των οποίος με γροθιά του έσπασε τη μύτη. Όλα συνέβησαν έξω από το προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος.

Η μύτη του ανήλικου μάτωσε, αλλά ευτυχώς από το σημείο περνούσε γνωστός ορθοπεδικός της Πάτρας, ο οποίος άμεσα προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον μαθητή και σταμάτησε την αιμορραγία.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχουν υποβληθεί μηνύσεις από τους γονείς του θύματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα έχουν σημειωθεί πολλά επεισόδια.

