Σάμος – ΚΤΕΛ: Αλλοδαπός αρνήθηκε να πληρώσει εισιτήριο και έδειρε τον οδηγό

Την ώρα του διαπληκτισμού, άγνωστοι έκλεψαν τα χρήματα από τις εισπράξεις των εισιτηρίων. Ο οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας ένας 25χρονος στην Σάμο, έπειτα από καταγγελία οδηγού ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο 25χρονος υπήκοος Παλαιστίνης κατά την είσοδό του στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ αρνήθηκε να πληρώσει το απαιτούμενο κόμιστρο με αποτέλεσμα να διαπληκτιστεί με τον 51χρονο οδηγό και να τον χτυπήσει.

Ενώ ο καβγάς είχε φουντώσει, άγνωστοι αφαίρεσαν από το ντουλαπάκι του λεωφορείου το ποσό των 50 ευρώ, το οποίο προερχόταν από τις εισπράξεις των εισιτηρίων.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σάμου όπου και αποχώρησε αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Διενεργείται προανάκριση, ενώ οι άγνωστοι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.

