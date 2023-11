Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Εξιχνιάστηκε κλοπή με λεία “μαμούθ”

Πως οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του δράστη που αφαίρεσε το χρηματοκιβώτιο με τα κοσμήματα και τα μετρητά και του συνεργού του που έβαλε προς πώληση τα κλοπιμαία στο χρυσοχοείο του.

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης, υπόθεση κλοπής η οποία διαπράχθηκε στο Ρέθυμνο. Για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο αντρών για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2023 άγνωστος τότε δράστης αφαίρεσε από αποθηκευτικό χώρο χρηματοκιβώτιο το οποίο περιείχε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο ένας είχε διαπράξει την εν λόγω κλοπή και στη συνεχεία διέθεσε προς πώληση τα κοσμήματα σε χρυσοχοείο ιδιοκτησίας του ετέρου κατηγορούμενου.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.

