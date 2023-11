Δωδεκανήσα

Ρόδος: Αθώοι οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία στην Ιαλυσό

Ο 85χρονος είχε βρεθεί νεκρός σε ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, φέροντας κακώσεις και κατάγματα. Για τον θάνατο του κατηγορήθηκαν δυο συγγενείς του. Το χρονικό της υπόθεσης.

Αθώοι κρίθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία, υγγενείς του 85χρονου Μ. Μ. του Β., που υπέκυψε την 11η Νοεμβρίου 2015, στην εντατική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Η δίκη συνεχίστηκε σήμερα μετά από διακοπή με την αγόρευση της Εισαγγελέως της έδρας και των συνηγόρων υπεράσπισης κ.κ. Στέλιου Κιουρτζή και Γιάννη Κούκουλα.

Θυμίζουμε ότι στους κατηγορούμενους αποδίδεται, ότι στην οδό Χατζηαντωνίου στην Ιαλυσό, τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2015 και σε χρόνο που δεν προσδιορίστηκε επακριβώς, εισήλθαν εντός της οικίας του συγγενούς τους και του προκάλεσαν με τα χέρια, με ένα μαχαίρι κουζίνας αλλά και ρίχνοντάς τον από το μπαλκόνι στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, κακώσεις κεφαλής, κακώσεις θώρακος και κοιλίας, κατάγματα ώμου και μηρού.

Τόσο από την αρχική ιατροδικαστική έκθεση, όσο και από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 881/07-12-2015 ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας -νεκροτομής του ιατροδικαστού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου κ. Παναγιώτη Κοτρέτσου, προκύπτει αναφανδόν ότι ο θάνατος του 85χρονου και η πολυπλοκότητα των τραυματισμών του, οφείλονται στην πτώση του από ύψος και από τάση αυτοχειρίας, λόγω της διατάραξης εκ της οποίας έπασχε.

Πηγή: dimokratiki.gr

