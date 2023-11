Χανιά

Χανιά: Δύο νεκροί από φωτιά σε σπίτι (εικόνες)

Οι πρώτες πληροφορίες για τη φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι σε χωριό των Χανίων.

Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν από σπίτι στα Χανιά δύο άνθρωποι.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως, ένας άνδρας και μία γυναίκα βρέθηκαν νεκροί κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε σπίτι στο Δαράτσο Χανίων.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 9:30 το πρωί και στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα.

Πηγή: creta24.gr

