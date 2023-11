Λέσβος

Λέσβος: Παραιτήθηκε διευθυντής ΕΠΑΛ μετά από έλεγχο - Τι συνέβη

Την παραίτησή του υπέβαλλε ένας διευθυντής ΕΠΑΛ στην Καλλονή μετά από έλεγχο που έγινε στο σχολείο.

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Καλλονής στη Λέσβο, όταν έπειτα από έλεγχο στο σχολείο του διαπιστώθηκε ότι απουσίαζαν οι 80 από τους 120 μαθητές.

Οι ελεγκτές έκαναν λόγο για πρόκληση, καθώς τα όσα είδαν με τα μάτια τους, δεν συνέβησαν για πρώτη φορά. Με τάξεις να παραμένουν άδειες και τους καθηγητές να περιμένουν να περάσει η ώρα για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Για το όλο θέμα όπως έλεγαν, δεν είχαν επίσημη ενημέρωση πριν τις διαπιστώσεις τους.

Ο έλεγχος έγινε την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο επισκέψεων και καλής συνεργασίας της περιφερειακής διευθύντριας Εκπαίδευσης Καίτης Στρατάκη με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τίμο Θεοφανέλλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αναλάβει, ήδη, νέος διευθυντής.

Στο μεταξύ, οι επισκέψεις στα σχολεία δεν πρόκειται να σταματήσουν από τους δύο προϊστάμενους της εκπαίδευσης, ώστε να βλέπουν άμεσα τι θέματα προκύπτουν.

Πηγή: stonisi

