Αχαΐα

Πάτρα: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα - Έπεσε σε ποτάμι μετά το χτύπημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το δυστήχημα. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση του άτυχου άνδρα.

-

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αχαΐα όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από παράσυρση από από βαγόνι του Προαστιακού στη σιδερένια γέφυρα του Πείρου με αποτέλεσμα να πέσει στο ποτάμι.

Στο σημείο έσπευσε Ασθενοφόρο όπως επίσης και 6 οχήματα και 15 άνδρες της Πυροσβεστικής, μεταξύ των οποίων και η ΕΜΑΚ και ο Δοικητής Αχαΐας.

Μετά από επιχείρηση των Αρχών, το απόγευμα της Παρασκευής, ο άνδρας, ανασύρθηκε από τα νερά του ποταμού και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πρόκειται για έναν άνδρα αγνώστων στοιχείων καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το κρανίο του λόγω της παράσυρσης και της πτώσης στο ποτάμι έχει αλλοιωθεί με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται κάποια χαρακτηριστικά του. Επίσης, λόγω του ότι βρέθηκε μία καραμπίνα στο συγκεκριμένο σημείο, εικάζεται πως πρόκειται για κυνηγό.

Η σορός μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παράσυρση Έμμας: Ομόφωνα ένοχος χωρίς ελαφρυντικό ο 27χρονος οδηγός

Βασιλιάς Κάρολος: το τετ α τετ με τον Σούνακ φορώντας γραβάτα με ελληνικές σημαίες (εικόνες)

Μεσσηνία: Μαθητής γυμνασίου χαράκωσε συμμαθητή του (βίντεο)