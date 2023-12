Λάρισα

Λάρισα: Βυτιοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Νεκρός ένας άνδρας (εικόνες)

Τραγωδία στην Λάρισα, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση με βυτιοφόρο. Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα.

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα γύρω στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής έξω από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το συμβάν έγινε στην επαρχιακή οδό Λάρισας – Αγιοκάμπου, μετά την διασταύρωση του Ομορφοχωρίου όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, βυτιοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση το βυτιοφόρο εξετράπη μερικώς το βυτιοφόρο με την καμπίνα να πέφτει σε παρακείμενο χωράφι, ενώ τραυματίστηκε θανάσιμα ο άντρας που οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Το βυτιοφόρο φέρεται να μετέφερε υγραέριο.

