Φθιώτιδα

Τροχαίο - Λαμία: Ντιλιβεράς “εκτοξεύτηκε” μετά από πρόσκρουση σε αυτοκίνητο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρέ - καρέ η προσπάθεια του οδηγού του αυτοκινήτου να κάνει αναστροφή, περιορίζοντας τον χώρο στην λωρίδα κυκλοφορίας του δίκυκλου του διανομέα.

-

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πόλη της Λαμίας και πιο συγκεκριμένα επί της οδού Παπαποστόλου, στο ύψος του Αγίου Φανουρίου.

Ένας νεαρός αναβάτης δικύκλου (εργαζόμενος ως ντελίβερι) συγκρούστηκε με Ι.Χ που φέρεται σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το lamianow.gr να επιχειρεί να ξεπαρκάρει και να κάνει αναστροφή επί της οδού.

Σύμφωνα με τα όσα φαίνονται και στο σχετικό βίντεο o οδηγός του Ι.Χ φαίνεται να επιχειρεί να ξεπαρκάρει και να κάνει αναστροφή προς Λαμία. Ο νεαρός δεν προλαβαίνει να αποφύγει την σύγκρουση και “εκτοξεύεται” στον αέρα πριν καταλήξει στο οδόστρωμα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία Λαμίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Πέθανε ξαφνικά πατέρας δύο παιδιών

Ελαιόλαδο: Πατέρας και γιός πιάστηκαν σε "εργαστήριο" με δεκάδες τόνους νοθευμένου λαδιού (εικόνες)

Γιάννα Τερζή: Ο καρκίνος, το χειρουργείο και η αποκατάσταση