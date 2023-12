Αχαΐα

Τροχαίο με παράσυρση παιδιού

Πώς έγινε το "κακό" και σε τι κατάσταση νοσηλεύεται ο 3χρονος.

-

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρη παιδιού σημειώθηκε στα Βραχνέικα, στην Πάτρα.

Το 3χρονο αγοράκι προσπάθησε να περάσει τον δρόμο με αποτέλεσμα διερχόμενο όχημα να το παρασύρει και να το τραυματίσει.

Το παιδί μεταφέρθηκε στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με ασθενοφόρο.

