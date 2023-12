Μαγνησία

Πήλιο - Κυνήγι: Τον πυροβόλησε φίλος του και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Πώς συνέβη το ατύχημα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο άνδρας.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Βόλου ένας 33χρονος άνδρας, ο οποίος –σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TheNewspaper.gr – τραυματίστηκε στη διάρκεια κυνηγιού.

Το ατύχημα έγινε στην δασική περιοχή της Πρόπαν (Καλαμάκι) στο Πήλιο, σήμερα το μεσημέρι στις 16.00, όταν ο νεαρός άνδρας είχε πάει με φίλο του για κυνήγι αγριογούρουνων.

Από απροσεξία ο φίλος του τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε σοβαρά. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν οι δύο κυνηγοί φορούσαν προστατευτικά γιλέκα για να εντοπίζονται εύκολα και να μην κινδυνεύουν.

Το περιστατικό ερευνά το Αστυνομικό τμήμα Ν. Πηλίου, που διεξάγει την προανάκριση, ενώ οι γιατροί δίνουν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το θύμα έχει πληγεί από εννιάβολο στον κρόταφο και μεταφέρθηκε στο “δέλτα” Αργαλαστή με τζιπ και εκεί παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

