Καβάλα: Θανατηφόρο τροχαίο κοντά στην Κεραμωτή

Τι συνέβη και το όχημα οδηγήθηκε σε εκτροπή από την πορεία του, με αποτέλεσμα να κοπεί το νήμα της ζωής ενός επιβάτη.

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου και ώρα περίπου 21.45 στην Επαρχιακή Οδό Κεραμωτής – Διασταύρωσης Αεροδρομίου στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος αλλοδαπός πολίτης και στο οποίο επέβαινε 61χρονος, επίσης αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα σήμανσης καταλήγοντας σε χαντάκι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου ο 61χρονος κατέληξε λίγο αργότερα.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου Καβάλας.

