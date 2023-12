Κορινθία

Πνιγμός 6χρονης - Εισαγγελέας: Ο πατέρας της άφησε την Αμέλια στον πάτο της θάλασσας

Τα ανατριχιαστικά στοιχεία που τροποποιούν το κατηγορητήριο. "Την άφησε αβοήθητη" επισημαίνεται στην εισαγγελική πρόταση για τον πατέρα.

Κόλαφος η Εισαγγελική πρόταση για τον πατέρα της 6χρονης Αμέλειας που πνίγηκε στην Κόρινθο τον Αύγουστο του 2022.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα Πατρίς στην πρόταση του Εισαγγελέα αναφέρεται ότι ο πατέρας εξέθεσε την κόρη του «αφήνοντας την αβοήθητη», με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της στην Κόρινθο στην περιοχή Καλαμάκι.

Το τραγικό συμβάν διαδραματίστηκε στις 22 Αυγούστου του 2022 με την 6χρονη Αμέλια να χάνει τη ζωή της από πνιγμό στην θαλάσσια περιοχή του Καλαμακίου Κορινθίας.

Δεκαέξι μήνες μετά η εισαγγελική πρόταση, για τη δίκη του, είναι καταπέλτης καθώς προτείνει να αλλάξει η αρχική κατηγορία – της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου – και να δικαστεί για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως διά παραλείψεως τελουμένη.

Δεν βοήθησε την κόρη του που πνιγόταν

Η μικρούλα με τον πατέρα της εκείνη την ημέρα είχαν φάει σε ταβέρνα της περιοχής. Λίγη ώρα μετά ο πατέρας έδωσε – όπως αναφέρεται – στην κόρη του την άδεια να κολυμπήσει με εκείνον να είναι στο πλάι της παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι ο ίδιος είχε πρόβλημα υγείας που του «αναιρούσε τη δυνατότητα για ασφαλή κολύμβηση. «Επιπλέον το κοριτσάκι δεν φορούσε μαγιώ ενώ είχε στα ποδαράκια του και τα παπούτσια που φορούσε. Σκοπός ήταν να πλησιάσουν μία βάρκα.

«κατά την προσέγγιση της θαλάσσιας λέμβου και την προσπάθεια επιβιβάσεως της ανήλικης κόρης του σε αυτήν, γλίστρησε το σωσίβιο, που η ανήλικη φορούσε, λόγω μη ορθής εφαρμογής αυτού και η ανήλικη βούλιαξε στον βυθό στο ως άνω σημείο, ο κατηγορούμενος παρέλειψε να την βοηθήσει και να βουτήξει στην θάλασσα, προκειμένου να την επαναφέρει στην επιφάνεια», λέει ο Εισαγγελικός λειτουργός αναφέροντας στην συνέχεια:

«Ότι ταύτα έπραξε μολονότι γνώριζε ότι τα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα (προσωπικό του ιατρικό πρόβλημα, μπάνιο σε μη οργανωμένη παραλία, με μεγάλο βάθος πυθμένα, καιρικές συνθήκες μη συμβατές για ασφαλή κολύβηση, πρόσφατη λήψη γεύματος, άγνοια κολυμβήσεως της ανήλικης σε συνδυασμό με κακή εφαρμογή ακατάλληλου σωσιβίου και έλλειψη κολυμβητικού ιματισμού) μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο ζωής για την ως άνω ανήλικη κόρη του.

Ότι περαιτέρω, μετά την βύθιση της ανήλικης κόρης του στο ανωτέρω σημείο, απομακρύνθηκε από εκεί και απουσίασε για αρκετή ώρα. Εν τέλει, η ανήλικη ανασύρθηκε από τρίτο πρόσωπο, νεκρή διά πνιγμού.»

«Το παιδί δεν ήξερε να κολυμπάει»

Η μικρούλα δεν ήξερε να κολυμπά σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας της: «Το παιδί δεν ήξερε να κολυμπάει. Μπορούσε να μπει στην θάλασσα μόνο με μπρατσάκια, αλλά φοβόταν την θάλασσα και δεν πήγαινε πολύ μακριά. Μόνο εκεί που πατούσε και κρατούσε κι εμένα από το χέρι. Όταν είχε αέρα ή κύμα ή δεν ήταν καλός ο καιρός, η Αμέλια δεν βουτούσε στην θάλασσα, φοβόταν Εκείνη την ημέρα, που πήγε για μπάνιο με τον πατέρα της, έβρεχε και δεν ήταν να πάει για μπάνιο, γιατί έκανε κρύο και γι’ αυτόν τον λόγο δεν της είχα δώσει την τσάντα της”

Ο πατέρας ισχυρίστηκε από την πλευρά του ότι η μικρούλα επέμενε να κολυμπήσει και κατάφερε να τον πείσει. Μπήκε στη θάλασσα ,με τα ρούχα και τα παπούτσια της για να μην πατήσει αχινούς ενώ εκείνος ήταν δίπλα της. Τίποτα δεν προμηνύει το κακό μέχρι τη στιγμή που φθάνουν στη βάρκα με το κοριτσάκι να προσπαθεί να ανέβει σε αυτή:

«Την προοπτική της ανάβασης στην εν λόγω αγκυροβολημένη βάρκα αντιμετώπισε η ανήλικη ως “παιχνίδι”, προκειμένου να περιεργαστεί τα εξαρτήματά της λέμβου και ό,τι ευρίσκετο πάνω σε αυτήν. Το ανωτέρω σημείο είχε βάθος πυθμένα περίπου 3 μέτρων.

Η ανήλικη, κατά την προσπάθειά της να επιβιβαστεί στην λέμβο-πιάνοντας το χέρι του πατέρα της, την ώρα που “έβγαινε” από το σωσίβιό της-γλίστρησε και-καθώς ο πατέρας της δεν κατάφερε να την συγκρατήσει-βυθίστηκε στον βυθό. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν είχε την δυνατότητα να προβεί σε ανθρωπίνως δυνατή ενέργεια για την διάσωση της κόρης του.

Περαιτέρω, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι βγήκε από την θάλασσα και-επειδή δεν υπήρχαν άλλοι λουόμενοι στην παραλία-επιχείρησε να καλέσει την Αστυνομία με το κινητό του τηλέφωνο, αυτό όμως ήταν πλήρως αποφορτισμένο.

Οπότε, ανέβηκε στην μοτοσικλέτα του και κατευθύνθηκε προς την οικία του, η οποία ευρίσκετο σε απόσταση 2 χιλιομέτρων περίπου από την παραλία και κατόπιν ενημέρωσε την Αστυνομία για το επίμαχο συμβάν. Πάρα ταύτα, δεν προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε άμεσες ενέργειες, προκειμένου να κληθεί-αποτελεσματικά και στον κρίσιμο χρόνο-βοήθεια για την προσπάθεια διασώσεως της κόρης του.»

Τα ρούχα του πατέρα ήταν στεγνά

Το κοριτσάκι βρέθηκε τυχαία από έναν άντρα που είχε πάει για ψαροντούφεκο. Σοκαρισμένος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς: «Όταν έβγαλα το παιδί έξω στα χαλίκια, άρχισα να ψάχνω για γονείς και κόσμο, που να μπορεί να βοηθήσει. Εκεί, είδα ότι το σωσίβιο ήταν λίγο πιο πέρα, στην στεριά. Στην παραλία, εκτός από την γυναίκα μου, δεν υπήρχε άλλος. Tο παιδί φορούσε σορτσάκι, πεδιλάκι και μια μπλούζα. Όταν έφτασε ο πατέρας με τον αστυνομικό, ο πατέρας φορούσε μια βερμούδα και ένα πόλο μπλουζάκι. Δεν θυμάμαι το είδος των υποδημάτων του.

Τα ρούχα του ήταν στεγνά. Όταν o πατέρας έφτασε στο σημείο μαζί με τον αστυνομικό για τον εντοπισμό του παιδιού o αστυνομικός ρώτησε τον πατέρα, τι έγινε, πού πνίγηκε το παιδί, o πατέρας του έδειξε την βάρκα, κάτω από την οποία το παιδί ήταν πνιγμένο. Ο πατέρας ήξερε, δηλαδή, τι ακριβώς είχε γίνει με το παιδί. Γνώριζε ότι το παιδί του ήταν πνιγμένο κάτω από την συγκεκριμένη βάρκα».

«Καταδίκασε τη ζωή της»

Ο εισαγγελικός λειτουργός στην πρότασή του είναι σαφής: «Ο κατηγορούμενος-κατά την κρίση μας-αποδέχθηκε το ενδεχόμενο θανάτου της ανήλικης κόρης του, καθ’ όσον η παράλειψή του να παράσχει ή να αναζητήσει την αναγκαία βοήθεια μέσα σε ρεαλιστικά χρονικά πλαίσια ουσιαστικώς καταδίκασε την ζωή της. «Τον τελικό λόγο έχει το δικαστικό συμβούλιο. Η δικηγόρος της μητέρας της άτυχης Αμέλιας, Ανθούλα Ανάσογλου δήλωσε στην εφημερίδα Πατρίς:

«Μέσα από την εισαγγελική πρόταση ακούστηκε η φωνή του παιδιού. Που έφυγε άδικα μία ημέρα που απλώς πήγε να ζωγραφίσει. Είναι πολύ λυπηρό που ο κατηγορούμενος πατέρας δεν αισθάνθηκε τον πόνο, τη θλίψη και το τραύμα ώστε να ομολογήσει την βαρύτατη πράξη του και χρειάστηκε μια διαδικασία περίπου 18 μηνών για να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα τον οδηγήσουν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Η μητέρα το μόνο που ζητά είναι δικαίωση.»

