Αχαΐα: Εξαφανίστηκε απόστρατος αστυνομικός

Συναγερμός έχει σημάνει στην ευρύτερη περιοχή, όπου διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του, με την βοήθεια σκύλου.

Συναγερμός στην Ερυμάνθειας Αχαΐας, για απόστρατο της ΕΛ.ΑΣ που αγνοείται.

Ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας μεταβαίνει στην περιοχή της Ερυμάνθειας Αχαΐας, συμμετέχοντας στις έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα ηλικίας 61 ετών που εξαφανίσθηκε χθες το απόγευμα (03/12) από το σπίτι του, στο Αίγιο.

Στις έρευνες συνδράμει και drone της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για απόστρατο αξιωματικό της ΕΛΑΣ, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του για να πάει στο φαρμακείο και έκτοτε, τα ίχνη του αγνοούνται, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού του εντοπίζεται σήμερα το πρωί σε περιοχή της Ερυμάνθειας. Η δήλωση εξαφάνισης έγινε στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας από τη σύζυγο του, το πρωί (04/12).

