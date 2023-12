Ηράκλειο

Τροχαίο: νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα έναν νεαρό οδηγό μηχανής.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 23χρονο οδηγό μοτοσικλέτας, σημειώθηκε στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων του Ηρακλείου.

Άγνωστο πώς η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που οδηγούσε μια 28χρονη.

Αν και στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο 23χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 23χρονος φέρεται να μην φορούσε προστατευτικό κράνος, ενώ τα αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία Ηρακλείου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας.

