Πέλλα: Πέθανε ο αγρότης που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Υπό ποιες συνθήκες ο άτυχος άνδρας βρέθηκε κάτω από το τεράστιο αμάξωμα και εγκλωβίστηκε με αποτέλεσμα να χάσει τις ασθήσεις του.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ σε περιοχή της Σκύδρας, στην Πέλλα.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε τη Δευτέρα το βράδυ και για την ανάσυρσή του επιχείρησε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια Αρχή.

