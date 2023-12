Λέσβος

Χρήστος Βαλασέλλης: Πέθανε ο δημιουργός του Jazzler

Πρόωρα έφυγε από την ζωή ο πολυτάλαντος Χρήστος Βαλασέλλης.

Την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια άφησε τη Δευτέρα στη μόνιμη κατοικία του στη Λέσβο και σε ηλικία μόλις 49 ετών, ο Χρήστος Βαλασέλλης. Τον άτυχο άνδρα βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, συνεργάτες του που τον αναζητούσαν το βράδυ της Δευτέρας. Στο Νοσοκομείο του νησιού, όπου μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Χρήστος Βαλασέλλης ως υπερταλαντούχος αυτοδίδακτος πληροφορικός (developer) και επιχειρηματίας, ήταν δημιουργός και αποκλειστικός διαθέτης της εφαρμογής «Jazzler», του ιστορικά πρώτου (1998) και πιο ευπώλητου, μέχρι σήμερα, λογισμικού μετάβασης των ραδιοφωνικών σταθμών από τη δισκοθήκη των παραγωγών στο σύστημα playlist, το οποίο σημείωνε και σημειώνει πωλήσεις εκατομμυρίων στη συντριπτική πλειονότητα των ραδιοφωνικών σταθμών της Ελλάδας και όλου του κόσμου.

Ήταν επίσης και ο ίδιος, ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, και διευθυντής του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού της Λέσβου «Aeolos TV». Κατοικούσε μόνιμα από επιλογή, στο αγαπημένο του νησί.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της κηδείας του.

