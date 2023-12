Μαγνησία

Βόλος: Αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε παιδί

Πώς η σωτήρια επέμβαση του πατέρα, γλίτωσε τον νεαρό μαθητή.

-

Μήνυση κατά του δήμου Αλμυρού κατέθεσε χθες το απόγευμα στο Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού στον Βόλο η οικογένεια ενός 12χρονου μαθητή, ο οποίος την Κυριακή το απόγευμα γλύτωσε τελευταία στιγμή από τα «δόντια» αδέσποτων σκύλων που του επιτέθηκαν, έξω από την αυλόπορτα του σπιτιού του.

Ο 12χρονος μαθητής του δημοτικού βγήκε για να παίξει. Μόλις άνοιξε όμως την εξώπορτα του σπιτιού του, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών Αλμυρού, βρέθηκε αντιμέτωπος με τέσσερα αδέσποτα, τα οποία του επιτέθηκαν με άγριες διαθέσεις. Τον πέταξαν κάτω και άρχισαν να του σκίζουν τη φόρμα, με το παιδί σε κατάσταση σοκ να κλαίει και να καλεί σε βοήθεια. Για καλή του τύχη ο πατέρας του βρισκόταν στην αυλή. Αμέσως έσπευσε να δει τι συμβαίνει. Απομάκρυνε τα αγριεμένα σκυλιά, πριν η κατάσταση ξεφύγει τελείως. Μαζί με τη σύζυγό του μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού. Είχε αμυχές στα πόδια και το κεφάλι. Ευτυχώς δεν πρόλαβαν τα αδέσποτα να τον δαγκώσουν. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ο μικρούλης αναχώρησε με τους γονείς του για το σπίτι του.

Το παιδί ακόμη και χθες ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ο τρόμος έχει «φωλιάσει» στην ψυχούλα του, ανέφερε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η μητέρα του.

Χθες το απόγευμα οι γονείς του μετέβησαν στο ΑΤ Αλμυρού, όπου κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά κατά του δήμου, με αφορμή το συγκεκριμένο συμβάν.

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή του Αλμυρού το πρόβλημα των αδέσποτων είναι ιδιαίτερα οξύ, με την απερχόμενη δημοτική αρχή Χατζηκυριάκου να έχει δεχτεί σφοδρή κριτική στο ζήτημα της διαχείρισης και αντιμετώπισης του προβλήματος.

Τα αδέσποτα στον δήμο Αλμυρού έχουν καταστεί ο φόβος και ο τρόμος για μικρούς και μεγάλους, ενώ αρκετές φορές το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας έχουν κληθεί να περιθάλψουν άτομα κάθε ηλικίας, τα οποία τραυματίστηκαν από επιθέσεις τετράποδων.

Πηγή: taxydromos.gr

