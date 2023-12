Πιερία

Τροχαίο δυστύχημα στην Κατερίνη: Η άσφαλτος “βάφτηκε” με αίμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί και τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση δυο οχημάτων το μεσημέρι της Τρίτης.

-

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή την φορά στην Κατερίνη. Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε τροχαίο που συνέβη λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης (5/12) στο 7ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν μετωπική και σφοδρότατη, όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το lefteria.blogspot.com.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός και η συνοδηγός του μπλε αυτοκινήτου σκοτώθηκαν ακαριαία. Τραυματίστηκαν μία γυναίκα, η οποία επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο, αλλά και ο 26χρονος οδηγός του λευκού οχήματος.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί και τραυματίες είναι από την Πιερία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Δύο φορές σε μία ημέρα κατηγορούμενος σε βάρος της πρώην συζύγου του

Μαγιορκίνης - “Λευκή πνευμονία”: Ανησυχητική η αντοχή του μικροβίου στα αντιβιοτικά (βίντεο)

Βόλος: Αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε παιδί