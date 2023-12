Εύβοια

Κακοκαιρία: Η Εύβοια “δοκιμάζεται” ξανά (βίντεο)

Στο "μάτι" της κακοκαιρίας η πολύπαθη Εύβοια. Πού άνοιξαν οι ουρανοί δημιουργώντας τεράστια προβλήματα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα άρχισαν να πλήττουν ξανά περιοχές της Εύβοιας λίγο μετά τις 20.00 το απόγευμα της Τρίτης.

Ισχυρή καταιγίδα χτυπά αυτή την ώρα σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και συγκεκριμένα στις Ροβιές του Δήμου Μαντουδίου λίμνης Αγίας Άννας.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με την δημοτική αρχή να βρίσκεται σε επιφυλακή και να ανησυχεί αν συνεχιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.



Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 02-12-2023/1300, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και αναμένεται να χτυπήσει την Εύβοια με σφοδρές καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα, πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός η οποία θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, από το βράδυ της Τρίτης (05-12-2023) και από τα δυτικά μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (06-12-2023).

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Την Τρίτη (05-12-2023)

β) Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες και τις δυτικές Κυκλάδες.

2. Την Τετάρτη (06-12-2023)

α) Στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια τις πρωινές ώρες.

β) Στη Θεσσαλία (κυρίως τα ανατολικά τμήματα), τις Σποράδες, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως Πιερία), τις Κυκλάδες και την Κρήτη έως το απόγευμα.

γ) Από το πρωί και μέχρι το βράδυ της Τετάρτης στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πηγή: evima.gr

