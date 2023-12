Δωδεκανήσα

Απάτη - Ρόδος: Πάτησε σε σύνδεσμο και τα λεφτά της έκαναν “φτερά”

Πώς κατάφεραν οι επιτήδιοι προσποιούμενοι τράπεζα να αποσπάσουν από τη γυναίκα χιλιάδες ευρώ.

Μια 49χρονη ημεδαπή, κάτοικος της Ρόδου είναι το νέο θύμα ηλεκτρονικής απάτης στο νησί.

Χθες ειδικότερα, η 49χρονη δικαιούχος λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου ότι την 27η Νοεμβρίου 2023 δέχτηκε ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία από ένα διαδικτυακό περιβάλλον παρόμοιο με αυτό της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο ανέφερε ότι για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να συνδεθεί με την ηλεκτρονική της τραπεζική και να εισάγει τους κωδικούς της.

Πραγματοποίησε σύνδεση από τον συνημμένο υπερσύνδεσμο, σε ένα περιβάλλον ασφαλείας ηλεκτρονικής τραπεζικής της καθώς και τον κωδικό ασφαλείας ΟΤΡ, που δέχτηκε ως μήνυμα στο κινητό.

Την 1η Δεκεμβρίου 2023 διαπίστωσε ότι είχε πραγματοποιηθεί μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 10.000 ευρώ προς λογαριασμό ημεδαπού στην ίδια τράπεζα.

Προέβη σε αίτημα αμφισβήτησης συναλλαγών προς την Εθνική Τράπεζα και αναμένει απάντηση.

Διενεργείται προανάκριση.



