Θεσσαλονίκη: Εκβίαζαν άνδρα γιατί δεν τους έδινε τα χρήματα που τους όφειλε

Πόσα χρήματα ζητούσαν από τον επιχειρηματία της πόλης οι δράστες.

Θύμα εκβιασμού έπεσε ένας 44χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διενεργηθείσας προκαταρκτικής εξέτασης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης έπειτα από παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αντρών, ηλικίας 77 και 49 ετών, για εκβίαση από κοινού και εξύβριση.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, οι προαναφερόμενοι άντρες, με τη συνδρομή ενός ακόμη ατόμου, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί, έχοντας επί σειρά ετών επαγγελματική σχέση με 44χρονο, αφού προκάλεσαν συνάντηση μαζί του με το πρόσχημα παράδοσης παραγγελίας, τον εξύβρισαν και μετερχόμενοι απειλές εναντίον τόσο του ιδίου όσο και της οικογένειάς του, απαίτησαν εκβιαστικά την καταβολή 150.000 ευρώ, ποσό το οποίο ο παθών όφειλε νομίμως δυνάμει σχετικής διαταγής πληρωμής.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

