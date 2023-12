Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεαρή βρέθηκε νεκρή στην άκρη του δρόμου

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με τη σορό γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε χωματόδρομο.

Μία νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε χωματόδρομο πλησίον των ΚΤΕΛ “Μακεδονία”, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Τις Αρχές ειδοποίησε οι ένοικος σπιτιού ο οποίος και αντίκρισε τη σορό της νεαρής κοντά στην οικία του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα ήταν ξυπόλυτη.

Από την πρώτη αυτοψία την αστυνομικών δεν φαίνεται εγκληματική ενέργεια. Παθολογικά τα αίτια θανάτου.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο όπου και βρέθηκε η σορός της ή αν πέθανε κάπου αλλού και κάποιος ή κάποιοι μετέφεραν το πτώμα της εκεί που εντοπίστηκε.

