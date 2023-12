Λάρισα

Λάρισα: Έκλεψαν εκατοντάδες χαλιά από εταιρεία καθαρισμού

Οι δράστες «χτύπησαν» δυο φορές μέσα σε λίγες μέρες. Συνελήφθη ένας από αυτούς.

Στο στόχαστρο δυο επιτηδείων μπήκε μια εταιρεία καθαρισμού και αποθήκευσης χαλιών στη Λάρισα.

Οι δράστες, μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών κατάφεραν να παραβιάσουν δυο φορές τος εγκαταστάσεις της εταιρείας και να κλέψουν εκατοντάδες χαλιά.

Η Αστυνομία κατάφερε να συλλάβει τον έναν από αυτούς και να ταυτοποιήσει τον συνεργό του, ο οποίος αναζητείται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες (05-12-2023) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος ημεδαπού συνεργού του που έχει ταυτοποιηθεί και άγνωστων, μέχρι στιγμής, συνεργών τους, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για απόκρυψη κλεμμένων χαλιών, αστυνομικοί της προαναφερόμενης Υπηρεσίας διενήργησαν νομότυπες έρευνες στις οικίες τους, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -77- χαλιά.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, οι δράστες:

την 22/23-11-2023, αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα εταιρείας καθαρισμού-αποθήκευσης χαλιών στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, εισήλθαν στο εσωτερικό και αφαίρεσαν -250- χαλιά, διαφόρων διαστάσεων, ενώ

την 4/5-12-2023, μετέβησαν εκ νέου στον προαναφερόμενο χώρο και αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό χαλιών, διαφόρων διαστάσεων.

Τα ανωτέρω -77- χαλιά που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, αποδόθηκαν.

Επιπλέον, κατασχέθηκε -1- Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ημεδαπού δράστη που ταυτοποιήθηκε, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

