Φωτιά στο οροπέδιο Λασιθίου

Αποτεφρώθηκαν εκατοντάδες στρέμματα δασικής έκτασης.

Ολονύχτια ήταν η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε, στο Οροπέδιο Λασιθίου και πιο συγκεκριμένα σε έκταση πάνω από τον οικισμό Κάτω Μετόχι. Πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες, με το έργο τους να καθιστά δύσκολο, το δύσβατο της περιοχής.

Τα ξημερώματα η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, ενώ στο σημείο παραμένει ένα όχημα με τρεις άνδρες, για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα να αποτεφρωθούν 200 στρέμματα δασικής έκτασης.

Στο σημείο από την στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, βρέθηκαν 16 πυροσβέστες που έσπευσαν με 6 οχήματα, ενώ συμμετείχαν και δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ με 9 άτομα.

