Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ (εικόνες)

Επίθεση με μολότοφ δέχτηκαν αστυνομικοί των ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη.

Επίθεση με αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ δέχθηκε διμοιρία των ΜΑΤ, έξω από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η επίθεση έγινε γύρω στις 12 το μεσημέρι στο σημείο όπου κατασκευάζεται η νέα βιβλιοθήκη του Ιδρύματος κι όπου στεγαζόταν επί 34 χρόνια η αποκαλούμενη κατάληψη «Στέκι στο Βιολογικό».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα αγνώστων, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, κινήθηκε αιφνιδιαστικά προς το σημείο, εκσφενδονίζοντας τις μολότοφ προς τους αστυνομικούς.

Οι δράστες φαίνεται πως ξεκίνησαν μέσα από το πανεπιστημιακό κάμπους και μετά την επίθεση τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο κλήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν αναζητήσεις. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

