Φθιώτιδα

Βία ανηλίκων: Βίντεο ντοκουμέντο από συμπλοκή μαθητών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν τα φαινόμενα βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους στην χώρα.

-

Νέο σκηνικό βίας με "πρωταγωνιστές" ανήλικους σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης κοντά σε σχολικό συγκρότημα στη Λαμία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες νεαρά άτομα, μαθητές σχολείου της περιοχής και πιθανά εξωσχολικοί -για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- συνεπλάκησαν και μέσα σε λίγες στιγμές επικράτησε χάος.

Οι εμπλεκόμενοι αντάλλαξαν γροθιές, κλωτσιές, σπρωξίματα και ύβρεις πριν αποχωρήσουν αφού οι περίοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι συμβαίνει. “Είδα ξαφνικά καμιά δεκαριά άτομα να φωνάζουν και να πλακώνονται. Από ότι κατάλαβα ήταν μαθητές. Οι περισσότεροι φορούσαν τσάντες, τις πέταξαν και άρχισαν να πιάνονται στα χέρια. Όλο αυτό κράτησε 2-3 λεπτά και μετά διαλύθηκαν…” είπε στο lamianow.gr περίοικος.



Πηγή: lamianow.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίσκεψη Ερντογάν: Προσαγωγές Κύπριων φοιτητών και Κούρδων

Ο Κώστας Κόκλας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Γυναικοκτονία στην Σαλαμίνα - Αδερφή 43χρονης στον ΑΝΤ1: Ο δράστης κατέστρεψε τη ζωή του παιδιού της (βίντεο)